Ingrid Betancourt na corrida às presidenciais da Colômbia

Vinte anos depois do seu sequestro, a franco-colombiana Ingrid Betancourt, refém durante seis anos das FARC, anunciou, na terça-feira, que quer concorrer às eleições presidenciais de Maio na Colômbia. Em 2002, a activista era candidata às presidenciais quando foi raptada e agora diz que quer terminar o que começou.

Em 2002, Ingrid Betancourt era candidata às presidenciais quando foi sequestrada e mantida refém durante seis anos pela FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Agora fala de um regresso para terminar o que começou. "Hoje, estou aqui para terminar o que comecei, com muitos de vocês, em 2002", afirmou, esta terça-feira.

Ingrid Betancourt, de 59 anos, lidera o partido ecologista Verde Oxigénio e vai participar nas primárias organizadas para escolher o candidato da coligação de centro. Se ganhar, a antiga senadora representará o centro nas eleições presidenciais de 29 de Maio, uma corrente que se apresenta como uma alternativa à alternância histórica entre a direita, no poder, e a esquerda, representada pelo antigo autarca de Bogotá e antigo guerrilheiro Gustavo Petro que é apontado como favorito nas sondagens.

“Durante décadas, tivemos apenas más opções: extrema-direita, extrema-esquerda. É altura de termos uma opção de centro”, sublinhou a candidata, na conferência de imprensa, apontando como objectivos a luta contra a insegurança e contra a poluição.

Ingrid Betancourt também se pronunciou sobre a condenação, pela justiça americana, das extintas FARC ao pagamento de 36 milhões de dólares ao seu filho, Lawrence Betancourt, pelos danos causados pelo sequestro da mãe.

“Às vezes temos o hábito de pensar que pedir justiça é abusivo (...). Vim hoje pedir que todos os filhos, todas as filhas, todos os pais, todas as mães sejam indemnizados, indemnizados e indemnizados”, afirmou.

Lawrence Betancourt, também chamado de Lorenzo, com nacionalidade americana, apresentou uma queixa civil nos Estados Unidos em Junho de 2018 contra 14 ex-funcionários das FARC, a maioria dos quais presumivelmente mortos ou ainda na selva.

Em 2010, Ingrid Betancourt também tinha exigido uma indemnização do Estado colombiano por não ter garantido sua segurança, mas desistiu perante as críticas. “Fui acusada de ter sido ingrata, oportunista, gananciosa (...). Mas o sistema de corrupção que impera no nosso país só reconhece os direitos dos bandidos", criticou, dizendo que esperava, como as outras vítimas, "verdade, justiça e reparação" das investigações realizadas pelo Tribunal de Paz, implementado pelo acordo de 2016 que pôs fim a um conflito de mais de meio século com as FARC.

