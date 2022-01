#Estados Unidos/Joe Biden

Um ano de dificuldades para Joe Biden

Joe Biden na conferência de imprensa na Casa Branca. 19 de Janeiro de 2022. REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Texto por: RFI 2 min

Joe Biden assinala, esta quinta-feira, 20 de Janeiro, o primeiro ano de mandato como Presidente dos Estados Unidos. Níveis históricos de inflação, a retirada militar do Afeganistão, a crise na Ucrânia, a pandemia de covid-19 e a persistência da violência armada no país foram as principais dificuldades.