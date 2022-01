Nova sub-estirpe da variante ómicron, BA.2, já é dominante na Dinamarca e na Índia

As autoridades sanitárias em todo o Mundo estão atentas à nova sub-estirpe da variante ómicron, conhecida até agora como BA.2. Esta sub-variante parece, até agora ter as mesmas caracterísitcas da variante ómicron, não levantando para já preocupações acrescidas.

Publicidade Continuar a ler

A nova sub-estirpe da variante ómicron, que se chama BA.2, está a ser seguida de perto por cientistas em todo o Mundo, tendo já sido detectada em 40 países. Esta nova sub-estirpe tornou-se mesmo no tipo de covid-19 dominante em países como Índia, Dinamarca e Suécia.

Até agora, a Organização Mundial da Saúde tinha determinado que a BA.1 seria responsável pela maior parte de contaminações coma variante Ómicron, mas a BA.2 tem estado a ganhar terreno e espalhou-se muito rapidamente. No Reino Unido, foram detetadas nas primeiras semanas de Janeiro centenas de casos.

Por enquanto as autoridades sanitárias não estão preocupadas com esta nova sub-estirpe, já que ela não parece mais agressiva que a variante ómicron clássica, não havendo para já diferenças no número de hospitalizações onde a BA.2 se tornou dominante, com na Dinamarca.

Um dado que deixa antever que a BA.2 não será mais perigosa que a variante ómicron, embora estejam agora a ser levados a cabo estudos de forma a testar a eficácia dos anti-corpos nesta nova sub-estirpe que vão mostrar se as vacinas são ou não eficazes para a combater.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro