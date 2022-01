Conflitos entre Estado Islâmico e forças curdas fazem mais de 120 mortos na Síria

Os confrontos continuam na Síria entre os jihadistas do Estado Islâmico e as forças curdas.

Os conflitos prosseguem no nordeste da Síria, pelo controlo da prisão de Ghwayranm entre guerrilheiros do Estado Islâmico e as forças curdas. Morreram até agora mais de 120 pessoas nestes combates.

Há quatro dias que os combates entre as forças do Estado Islâmico e as forças curdas prosseguem no nordeste da Síria, pelo controlo da prisão de Ghwayran, onde estão detidos vários jihadistas, guardados pelos curdos.

A prisão de Ghwayran, situa-se na cidade de Hassaké, conta com cerca de 3.500 detidos e é uma das maiores prisões do país.

A prisão começou por ser atacada por guerrilheiros do Estado Islâmico, de forma libertarem os seus companheiros, e os combates continuam até hoje. Centenas de detidos foram libertados e depósitos de armas foram roubados, alimentando o conflito com as forças curdas.

Segundo relatos do terreno, já terão morrido mais de 120 pessoas, cerca de 80 jihadistas e 40 combatente curdos, assim como alguns civis apanhados no meio deste conflito. Neste domingo, a coligação internacional estava a participar nos combates através de ataques aéreos aos guerrilheiros do Estado Islâmico.

Este é o maior ataque do Estado Islâmico desde a sua derrota em 2019, liderada pelas forças curdas e apoiada por uma coligação internacional. Muitos jihadistas acabaram por ser presos por estas forças e permanecem em prisões no Norte do país, enquanto células clandestinas do Estado Islâmico continuam a levar a cabo ataques em todo o território.

