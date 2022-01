Timor Leste

Timor Leste: Ramos Horta volta a candidatar-se às eleições presidenciais

José Ramos-Horta, volta a candidatar-se às eleições presidenciais em Timor Leste. Reuters

Texto por: Miguel Martins

O antigo Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, é o candidato do CNRT às eleições presidenciais de Março em Timor Leste. O ex presidente timorense é o candidato do partido de Xanana Gusmão que já avisou que recomendaria a dissolução do parlamento e eleições legislativas antecipadas.