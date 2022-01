Saad Hariri anunciou que se retira da vida política por falta de perspectivas no Líbano

O antigo primeiro-ministro, Saad Hariri, anunciou ontem que se retirava da vida política no Líbano, incitando o seu partido político, Corrente do Futuro, a não concorrer às próximas eleições legislativas, por considerar que o país se encontra sobre influência iraniana.

Foi com a voz embargada que Saad Hariri, antigo primeiro-ministro do Líbano, anunciou ontem que se retirava da vida política por considerar que "não há lugar para uma oportunidade positiva para o Líbano tendo em conta a influência iraniana, a falta de ajuda internacional, a divisão nacional, o sectarismo e colapso do Estado".

Saad Hariri ascendeu ao poder em 2005, sucedendo ao seu pai, Rafik Hariri, assassinado nesse ano enquanto cumpria funções como primeiro-ministro. Com uma dinastia há trinta anos no poder, Hariri teria dificuldade em participar nas eleições marcadas para 25 de Maio, já que o sistema político no Líbano atribui assentos parlamentos entre os diferentes credos no país.

Em julho de 2021, Saad Hariri tinha tentado formar Governo sem sucesso após noves meses de negociação, apontando na altura desacordos com o Presidente Michel Aoun como o principal obstáculo para encontrar um novo executivo. Até essa data, o Líbano estava sem governo em funções desde a renúncia do gabinete logo após a devastadora explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020, que fez mais de 200 mortos.

Coube nessa altura a Najib Mikati, um dos homens mais ricos do Líbano e antigo primeiro-ministro, de tomar as rédeas do Governo provisório. Mikati diz que o abandona de Hariri é "uma página triste para o país".

O Líbano encontra-se actualmente em colapso económico, numa situação que o Banco Mundial já qualificou como "uma das mais graves" no Mundo.

