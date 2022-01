Covid-19

Casos de covid-19 a bordo de navio australiano dificultam ajuda a Tonga

Cerca de 85% da população do arquipélago foi afetada pela erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Mary Lyn FONUA Matangi Tonga/AFP

Texto por: RFI 2 min

Duas semanas após a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, o arquipélago de Tonga começa a conseguir receber ajuda internacional, mas um navio australiano com material essencial para as necessidades dos habitantes destas ilhas remotas identificou entre 23 casos de covid-19 o que tem dificultado a entrega destes bens.