Portugal : Último dia de campanha para as legislativas

Em Portugal, último dia de campanha com vista às eleições legislativas antecipadas de domingo. Dezanove partidos participam neste escrutínio que deve encontrar uma solução para a crise política na qual o país está mergulhado.

Neste último dia de campanha eleitoral o PS e o PSD realizaram a tradicional descida do Chiado, em Lisboa, a capital portuguesa foi também a escolha do Livre, Chega, PAN e CDS-PP.

Já o Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e CDU rumaram ao norte para apelar ao voto dos eleitores do Porto.

A mais recente sondagem aponta para uma vitória ligeira do PS, embora um dos barómetros fale num empate técnico. A sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1 indica que 36% das intenções de voto vão para o PS, enquanto o PSD mantém os 33%.

O Bloco de Esquerda, o Chega e a Iniciativa Liberal surgem com 6%, a CDU conta com 5% das intenções de voto e o CDS-PP, Livre e o PAN com 2%.

Em entrevista à RFI, o jurista e investigador português, Nuno Cunha Rolo, afasta o cenário de maioria absoluta, mas defende que o acto eleitoral vai trazer uma solução de governabilidade política para Portugal.

"Tem de se encontrar uma solução política para o país, pelo menos a nível de governabilidade. Não acredito que haja uma maioria absoluta, nenhuma sondagem dá uma maioria absoluta a nenhum partido, nomeadamente ao incumbente- partido socialista. Nas últimas sondagens temos uma situação de empate técnico entre o PS e PSD", explicou.

Estas eleições decorrem num contexto de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Muitos eleitores votaram antecipadamente e, neste domingo, os eleitores em isolamento vão poder sair de casa para exercer o direito de voto, mas devem usar máscara e respeitar as regras de distanciamento.

O pneumologista e Coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos,Filipe Froes, considera que esta decisão permite aos doentes confinados exercerem o seu direito de voto.

"O que foi feito, na ausência de se ter planeado com antecipação uma melhor resposta, foi criar condições para que os doentes em isolamento, em condições de maior responsabilidade individual, colectiva e com carácter de excepcionalidade pudessem exercer o seu direito fundamental de voto neste período, respeitando as condições de segurança", referiu.

Dezanove partidos concorrem nestas eleições legislativas antecipadas que devem retirar o país do impasse político no qual está mergulhado, depois do Parlamento não ter validado o Orçamento Geral do Estado.

A justiça, a luta contra a corrupção, a saúde e a economia são algumas das questões que os portugueses esperam ver resolvidas pelo novo Governo.

Reportagem com eleitores portugueses, 28/1/2022

