Síria: Combates continuam na prisão atacada por jihadistas

Apesar de as forças curdas terem anunciado que retomaram o controlo da prisão síria atacada pelos jihadistas há uma semana, esta quinta-feira foram relatados novos confrontos no estabelecimento. Dezenas de jihadistas estariam, ainda, barricados no local.

Publicidade Continuar a ler

A situação continua confusa e as informações saem a conta-gotas. Na quarta-feira, após seis dias de combates, as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, anunciaram terem retomado o controlo total da prisão de Ghwayran em Hassaké, no nordeste da Síria. Um dia depois, houve relatos de novos confrontos no interior da cadeia e dezenas de jihadistas continuariam barricados no local. As forças curdas teriam encontrado entre 60 e 90 jihadistas escondidos numa ala da prisão e anunciaram a rendição de “3500 membros” do autodenominado Estado Islâmico.

A 20 de Janeiro, o grupo islamista atacou esta prisão, onde estão detidos milhares de jihadistas, tendo sido registados 235 mortos. Esta foi considerada a ofensiva mais importante do Estado Islâmico desde a sua derrota na Síria em 2019 e os analistas temem que seja uma etapa para o reaparecimento do grupo que recuou para o deserto sírio.

Desde o ataque à prisão, pelo menos 173 jihadistas, 55 combatentes curdos e sete civis morreram nos combates, de acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas, 120 combatentes curdos foram hospitalizados e o Estado Islâmico nega que a prisão esteja controlada pelos curdos. Entretanto, a coligação antijihadista liderada pelos Estados Unidos tem efectuado raides aéreos em apoio às forças curdas. De acordo com a ONU, numa semana, os confrontos levaram 45 mil pessoas das regiões perto da prisão a fugirem. As Naçoes Unidas disseram, também, que na prisão estão centenas de menores. Desde 2011, a guerra complexa na Síria matou cerca de meio milhão de civis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro