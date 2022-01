Legislativas: Candidatos portugueses apelam ao voto

Os eleitores portugueses são chamados a escolher os 230 deputados da Assembleia da República. Os líderes partidários exerceram o seu direito e apelaram ao voto.

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, votou numa escola básica em Lisboa e referçou o apelo ao voto nas eleições legislativas, anteviu altos níveis de abstenção e lamentou a falta de condições "administrativas e organização".

João Cotrim Figueiredo, Iniciativa Liberal

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, votou na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, apelou para que os portugueses se dirijam às urnas. "É preciso que ninguém fique em casa, que ninguém se esqueça do voto", afirmou.

Catarina Martins, Bloco de Esquerda

O Presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, mostrou-se confiante e optimista quanto aos resultados do escrutínio e apelou os portugueses para que combatam a abstenção. "O meu único desejo é que os eleitores votem com razão, com o coração, que combatam a abstenção", declarou.

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, votou no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia, no concelho de Loures. O dirigente comunista apelou à mobilização para o voto, garantindo ser seguro para se poder votar. "Vir votar é seguro, estão criadas todas as condições para essa segurança", disse.

Jeronimo de Sousa, PCP

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, votou na Escola Básica 2,3 de Telheiras, onde apelou ao voto de todos os eleitores para combater “o fantasma da abstenção". “Além de termos o fantasma da abstenção, que não pode ser mais uma vez vencedora num acto eleitoral, é importante que as pessoas decidam sobre o futuro do país”, afirmou.

Inês de Sousa Real, PAN

O presidente do PSD, Rui Rio, votou no Porto, na escola do Bom Sucesso, à saída da assembleia de voto disse ter feito tudo o que tinha a fazer, apelando à população que vote. "Já fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer, cumprimos as nossas obrigações. Apelo a que as pessoas votem", declarou.

Rui Rio, PSD

O secretário-geral do PS, António Costa, votou antecipadamente em mobilidade há uma semana, no Porto, mas apelou hoje a que todos participem na “festa da democracia”. “Espero sobretudo que todas as pessoas se sintam seguras para poderem hoje exercer o seu direito de todo”, afirmou.

Primeiro-ministro, António Costa

O presidente do Chega, André Ventura, votou no parque das Nações em Lisboa, revelou que manhã de votação é animadora para o acto eleitoral. "Sinto que vai haver menos abstenção", declarou.

André Ventura, líder do Chega

