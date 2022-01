Legislativas: Maior adesão dos portugueses até às 16h

Em Portugal, os portugueses escolhem o próximo governo. Este domingo fica marcado por uma maior adesão dos portugueses às urnas. Segundo dados do Ministério da Administração Interna (MAI), as legislativas deste domingo registaram até às 16h00 uma afluência às urnas de 45,66%.

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, mais de 45% tinham votado até às 16h00.

Segundo o MAI, 45,66% dos eleitores votaram, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas a 6 de Outubro de 2019, quando a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 38,59% dos eleitores.

Comissão Nacional de Eleições as legislativas deste domingo registaram até às 12h uma afluência às urnas de 23,27%. A divulgação dos resultados provisórios vai ser feira a partir das 20h00.

Luís Ascensão, secretário da junta de Freguesia, disse à RFI que a forte afluência às urnas se verificou igualmente na Escola Básica de Águas Livres, na Amadora, onde a votação arrancou com toda a normalidade.

"Nós notamos nestas eleições uma adesão maior. Mesmo antes das oito da manhã, muita gente já estava à espera para poder votar. Apesar de ser um período mais difícil, por causa dos confinamentos, a votação está a correr dentro da normalidade”, referiu.

Esta eleição decorre num contexto de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. De acordo com as autoridades, os cerca de um milhão de portugueses em isolamento vão poder votar entre as 18 e as 19 horas, desde que cumpram as regras estabelecidas pelas autoridades.

A decisão de chamar os portugueses às urnas, dois anos depois das últimas legislativas, foi ditada pela dissolução do Parlamento decretada pelo Presidente da República, algo que Marcelo Rebelo de Sousa tinha ameaçado em caso de chumbo do OE2022. Foi a segunda vez que aconteceu a rejeição de um orçamento desde o 25 de Abril de 1974, mas é a primeira que precipitou eleições.

As últimas sondagens apontam para uma vitória ligeira do PS, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, face ao PSD de Rui Rio, embora um dos barómetros aponte para um empate técnico.

Na corrida estão 19 partidos, mas apenas 13 concorrem em todos os círculos eleitorais. Actualmente, há nove partidos representados no parlamento – PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Verdes, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Iniciativa Liberal (IL) e Chega.

Há 230 lugares em jogo. Se algum partido conseguir 116 ou mais assentos, pode governar sem necessitar de outros deputados. Todos os cenários permanecem em aberto e ainda não é certo que o destino político de Portugal seja conhecido esta noite.

