Portugueses escolhem novo governo

Os portugueses são chamados às urnas este domingo, 30 de Janeiro, para escolher um novo governo. As últimas sondagens apontam para uma vitória ligeira do PS, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, face ao PSD de Rui Rio, embora um dos barómetros aponte para um empate técnico. Todos os cenários estão em aberto.

Apesar dos principais líderes partidários terem apelado à maioria absoluta durante a campanha eleitoral, nestas eleições todos os cenários parecem estar em aberto, desde uma nova "geringonça", um "bloco central'' ou uma coligação de direita.

A última sondagem aponta para uma vitória ligeira do PS, embora um dos barómetros sugira um empate técnico. A sondagem da Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1 indica que 36% das intenções de voto vão para o PS, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, enquanto o PSD de Rui Rio mantém os 33%.

O Bloco de Esquerda, o Chega e a Iniciativa Liberal surgem com 6%, a CDU conta com 5% das intenções de voto e o CDS-PP, Livre e o PAN com 2%.

“O acto eleitoral é seguro”

Estas eleições decorrem num contexto de crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Muitos eleitores votaram antecipadamente para evitar maiores aglomerações junto às mesas de voto na data oficial das eleições e este domingo os eleitores em isolamento vão poder sair de casa para exercer o direito de voto.

A Comissão Nacional de Eleições deu uma conferência de imprensa, este sábado, onde garantiu que o acto eleitoral é seguro e apelou a todos os portugueses para exercerem o direito de voto, independentemente de estarem em isolamento.

O pneumologista e Coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos, Filipe Froes, considera que, desde que as pessoas respeitem as regras, o acto eleitoral não vai contribuir para o aumento de casos.

“Se forem respeitadas as normas e se as pessoas perceberem que esta quebra de isolamento se dedica exclusivamente para o acto eleitoral, nas condições que foram estipuladas, o risco é mínimo e as vantagem das pessoas poderem exercer este direito fundamental garantido na constituição está assegurado”, referiu.

Os eleitores portugueses escolhem este domingo um novo Governo, um escrutínio antecipado depois de o Parlamento não ter aprovado em Outubro, do ano passado, o Orçamento Geral de Estado. O jurista e investigador português, Nuno Cunha Rolo, afasta o cenário de maioria absoluta, mas defende que o acto eleitoral vai trazer uma solução de governabilidade política para Portugal.

“Não acredito que haja uma maioria absoluta, nenhuma sondagem dá uma maioria absoluta a nenhum partido, nomeadamente ao incumbente- partido socialista. Nas últimas sondagens temos uma situação de empate técnico entre o PS e PSD.

A solução deverá passar por um partido que ganha, mas que será minoritário, percebendo depois se iremos para cenários de coligações ou se há acordos de incidência parlamentar. Também se pode ir para um tipo de governação que ficou conhecida como “governação à António Guterres”, dependente de acordos pontuais entre os deputados”, conclui.

