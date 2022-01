Após polémica, Spotify adopta medidas para combater desinformação sobre Covid-19

A plataforma de 'streaming' musical Spotify anunciou este domingo, 30 de Janeiro, que vai passar a adoptar medidas para combater a desinformação relativamente à Covid-19. Esta decisão surge após o gigante da música online ter sido acusado de promover teorias falsas sobre o coronavírus.

O Spotify tem sido alvo de duras críticas nos últimos dias devido a uma parceria com Joe Rogan, actor e animador de rádio norte-americano, ele que conduz o programa "The Joe Rogan Experience", o podcast mais popular dos Estados Unidos da América.

Este mesmo programa tem veiculado, nos últimos dias, teorias da conspiração alusivas à Covid-19 e tem incentivado os ouvintes a não se vacinarem contra o coronavírus. Este tipo de conduta, promovida pela plataforma, levou pessoas de vários quadrantes da sociedade a reagir.

Exemplo disso são 270 médicos e cientistas norte-americanos que assinaram uma carta onde defendiam que o Spotify compactuava com a difusão de mensagens falsas. Para além disso, a lenda do ‘folk-rock’, Neil Young e a autora e compositora Joni Mitchel, decidiram retirar as suas músicas da plataforma de ‘streaming’ como forma de protesto.

O príncipe Harry e Meghan Markle também já reagiram publicamente ao sucedido e mostraram-se preocupados com o tipo de conteúdo difundido pela plataforma, com a qual têm um contrato de parceria.

Após todos estes "avisos vermelhos", vindos de vários quadrantes da sociedade, o Spotify decidiu "redimir-se" e anunciou que vai anexar um aviso a todos os seus produtos que abordem a temática da Covid-19. O objectivo é precisamente combater a desinformação sobre o SARS-CoV-2.

"Estamos a trabalhar para agregar um aviso de conteúdo a qualquer episódio de um podcast que inclua uma discussão sobre a Covid-19", disse Daniel Ek, Presidente executivo da plataforma, em comunicado.

Este aviso irá, assim, redireccionar os ouvintes para um "centro de Covid-19, um recurso que fornece acesso fácil a informações actualizadas e orientadas por dados partilhados por cientistas, médicos, académicos e autoridades de saúde pública em todo o mundo, bem como links para fontes dignas de confiança".

A gigante sueca da música online tenta, deste modo, resolver a polémica em que tem estado envolvida nos últimos dias.

