Embaixador francês expulso do Mali

Vista do palácio presidencial, em Bamaco (Fotografia de ilustração). SEBASTIEN RIEUSSEC / AFP

O embaixador da França no Mali foi convocado hoje, a meio do dia, ao Ministério maliano dos negócios estrangeiros. Joël Meyer tem três dias para abandonar Bamaco. O caso ocorre após declarações do chefe da diplomacia de Paris, Jean-Yves Le Drian, denunciando a ilegalidade das autoridades de transição.