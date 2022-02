Início/Ano Novo chinês

China: Ano Novo chinês celebrado com fulgor em Macau

Início das celebrações do novo Ano Chinês, Ano do Tigre, com os tradicionais desfiles de rua em Macau, China, 01 de fevereiro de 2022. © LUSA - CARMO CORREIA

Texto por: RFI 2 min

As celebrações do Ano Novo chinês começaram esta terça-feira e prolongam-se até ao próximo dia 15 de Fevereiro. No Oriente celebra-se o ano 4720, uma escala temporal completamente diferente daquela que existe no Ocidente.