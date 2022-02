Tonga entra em confinamento depois de receber ajuda humanitária

Dezenas de tripulantes do navio australiano HMAS Adelaide estão infectados com Covid-19.

Tonga entra em confinamento esta quarta-feira. Durante 48 horas, as escolas vão fechar, os funcionários públicos não são obrigados a trabalhar e o uso de máscara é recomendado.

A medida é aplicada depois de terem sido reportados vários casos de Covid-19 na capital Nuku'alofa. O surto acontece numa altura em que o país está a receber ajuda humanitária, depois de uma erupção vulcânica e um tsunami terem destruído várias casas e infra-estruturas.

O primeiro-ministro, Siaosi Sovaleni, anunciou que dois trabalhadores portuários tinham testado positivo ao SARS-CoV-2. Este é o primeiro registo de uma transmissão comunitária desde o início da pandemia.

O país do Sul do Pacífico encerrou as fronteiras no início de 2020, mas depois da erupção vulcânica seguida de um tsunami, a 15 de Janeiro, voltaram a abrir para receber ajuda humanitária da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, China, França, Fiji e Reino Unido.

Estão em vigor vários protocolos de saúde para o desembarque de mercadorias transportadas por avião ou barco. As mercadorias, uma vez descarregadas, ficam isoladas durante três dias antes de serem transportados pelos trabalhadores.

Na passada semana, foi registado um surto com dezenas de pessoas infectadas a bordo do navio australiano HMAS Adelaide, que ficou atracado no porto da capital.

O navio australiano transportava cerca de 80 produtos de primeira necessidade, nomeadamente cerca de 250 mil litros de água, kits médicos e equipamentos técnicos.

