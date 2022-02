Reino Unido: Isabel II comemora 70 anos de reinado

A rainha Isabel II no salão de baile na sua residência em Norfolk para celebrar o início do Jubileu de Platina. 5 de Fevereiro de 2022.

A rainha Isabel II completa este domingo, 6 de Fevereiro, 70 anos de reinado, uma data que está a ser celebrada de forma recatada.

Publicidade Continuar a ler

A rainha Isabel II, de 95 anos, celebra hoje 7 décadas de reinado e torna-se assim a primeira monarca britânica a completar o Jubileu de Platina.

Isabel II subiu ao trono em 1952, com apenas 25 anos, depois da morte prematura do pai, Jorge VI, vítima de um cancro de pulmão. Na altura, o irmão Eduardo VIII abdicou do cargo para casar com Wallis Simpson.

Durante estes 70 anos do reinado mais longo da história do Reino Unido, muito aconteceu no mundo. Só para se ter uma pequena ideia, durante este período o Reino Unido já teve 14 primeiro-ministros e o Vaticano 7 Papas.

Ao longo deste tempo, a monarca tem primado por uma tentativa de manter a estabilidade no país, mesmo em tempos conturbados a nível social e/ou político.

De salientar que para celebrar este marco histórico, vão ser organizados vários eventos e iniciativas ao longo dos próximos meses, que culminarão num fim de semana prolongado (de 2 a 5 de Junho), onde as festividades serão mais notórias.

Apesar destes planos já delineados, neste fim-de-semana em que se assinala a data, a celebração aconteceu de forma recatada. Ontem, a rainha celebrou o marco com a reunião de poucas pessoas, na maioria funcionários, num evento privado. Este domingo, a monarca estará em Sandringham, na sua moradia, de forma a respeitar o aniversário da morte do pai.

Quanto às reações a esta data, estas têm sido inúmeras e têm vindo de vários quadrantes da sociedade. O princípe Carlos já assinalou este marco, que apelidou de "conquista notável".

Quanto ao futuro da sucessão da coroa, nos últimos dias, a rainha Isabel II já manifestou qual é o seu desejo. Quando o príncipe Carlos assumir o papel de rei, a monarca gostaria que Camilla Rosemary Shand, a esposa do filho, também fosse reconhecida como rainha.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro