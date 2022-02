Covid-19: Austrália vai reabrir fronteiras

A Austrália vai reabrir as fronteiras para turistas totalmente vacinados a 21 de Fevereiro. Portugal levantou a obrigatoriedade de teste negativo à entrada no país. Em Ottawa, capital do Canadá, foi declarado o “estado de emergência” depois dos protestos contra as restrições sanitárias.

Três semanas depois de ter expulsado o "número um" do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, por não estar vacinado contra a covid-19, a Austrália anunciou que vai reabrir as fronteiras, a 21 de Fevereiro, para turistas totalmente vacinados. O país tinha implementado uma das políticas mais restritivas do mundo e há quase dois anos que as fronteiras estavam fechadas.

Agora, com duas vacinas, vai ser possível receber os turistas e mesmo quem não estiver vacinado e queira entrar em território australiano pode solicitar uma autorização especial de viagem e passar por quarentena num centro designado para o efeito. Apesar do anúncio governamental, cada estado pode decidir medidas próprias, por exemplo, o estado da Austrália Ocidental, cuja maior cidade é Perth, continua a manter as fronteiras fechadas.

Entretanto, no Canadá, foi declarado o “estado de emergência” na capital, Ottawa, depois dos protestos, que paralisavam a cidade há uma semana, contra as restrições sanitárias. A situação estava "fora de controlo", de acordo com o presidente da câmara. Inicialmente, os manifestantes contestavam a decisão das autoridades de exigirem, desde meados de Janeiro, que os camionistas estivessem vacinados para atravessar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mas rapidamente os protestos transformaram-se num movimento contra as medidas sanitárias em geral e também, para alguns, contra o Governo liderado por Justin Trudeau. Este sábado, os protestos alargaram-se a outras grandes cidades, como Toronto, Quebeque e Winnipeg.

Em Portugal, esta segunda-feira, entrou em vigor a dispensa de teste negativo à covid-19 para entrar no país. Agora, basta a apresentação de um certificado digital ou um comprovativo de vacinação reconhecido. Termina assim a obrigatoriedade que estava em vigor desde 1 de Dezembro e que impunha a todos os passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou de um certificado de recuperação.

Também Marrocos reabriu hoje o seu espaço aéreo, depois de dois meses de fecho. O objectivo é salvar a época turística, um sector vital para a economia mas devastado pela crise sanitária.

A China continua a insistir na política de “zero-covid”, tanto mais que as atenções internacionais estão voltadas para a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. A cidade de Baise, a 2500 quilómetros de Pequim e com 3,5 milhões de habitantes, foi hoje colocada em quarentena, após a detecção de mais de 70 casos de covid -19 nos últimos três dias. Os moradores de alguns bairros estão impedidos de sair de casa e ninguém pode deixar a cidade.

