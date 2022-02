Irão: Levantamento das sanções é essencial para a retoma do acordo nuclear

Handout EU DELEGATION IN VIENNA/AFP/File

O Ministério dos Negócios Estrageiros do Irão disse esta segunda-feira, 7 de Fevereiro, que o levantamento das sanções contra Teerão é essencial para a retoma do acordo nuclear de 2015. As declarações acontecem um dia antes da retoma das negociações em Viena.

“O levantamento das sanções impostas pelos Estados Unidos é um elemento indispensável para que o Irão regresse às conversações sobre o acordo nuclear iraniano de 2015”, declarou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Said Khatibzadeh, acrescentando que as negociações serão retomadas amanhã, terça-feira.

Na semana passada, o Governo de Joe Biden restaurou algum alívio de sanções ao programa nuclear do Irão, isentando países e empresas estrangeiras que trabalham no sector nuclear civil do Irão das penalidades americanas.

As medidas tomadas pelos Estados Unidos para suspender as sanções ao Irão são“boas, mas não suficientes”, disse este sábado o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, após o anúncio de Washington da renúncia de certas sanções ligadas ao programa nuclear civil.

“O levantamento de certas sanções pode traduzir-se literalmente em boa vontade [dos Estados Unidos]. Os americanos falam sobre isso, mas é preciso saber que o que acontece no papel é bom, mas não é suficiente”, explicou.

Desde o passado mês de Abril, o Irão tem estado envolvido em discussões indirectas com os Estados Unidos para tentar recuperar o acordo nuclear iraniano de 2015. Este acordo regula as actividades nucleares iranianas em troca do levantamento de sanções internacionais, mas os Estados Unidos retiraram-se em 2018, por iniciativa de Donald Trump.

O enviado dos EUA para o Irão, Robert Malley, disse no domingo que em breve regressa a Viena, insistindo que o acordo ainda pode ser reactivado.

Por sua vez, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Said Khatibzadeh, anunciou que o principal negociador iraniano, Ali Bagheri Kani, volta a Viena na terça-feira, 8 de Fevereiro, dia em que as negociações serão retomadas na capital austríaca.

