Canadá

Movimento dos "Camiões da liberdade" paralisa o Canadá

Camiões estacionados junto ao parlamento em Otava no passado dia 6 de Fevereiro de 2022. © Minas Panagiotakis/AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O Canada está ser a abalado há mais de uma semana por um movimento de protesto dos camionistas contra as medidas sanitárias adoptadas pelo governo de Justin Trudeau, designadamente a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 desde meados do mês passado no seu sector. Perante o bloqueio da capital pelos camionistas e depois de um pedido de ajuda do autarca local, o primeiro-ministro Justin Trudeau exigiu ontem o fim deste movimento.