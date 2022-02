Ucrânia: Emmanuel Macron estima que "os próximos dias vão ser determinantes"

© Thibault Camus/Pool via REUTERS

Na primeira deslocação à Rússia desde a forte mobilização de 100 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia, Emmanuel Macron foi recebido pelo homólogo russo Vladimir Putin. Um encontro que se prolongou durante quase seis horas para falar da crise ucraniana.

Distanciados por uma longa mesa, os chefes de estado russo e francês abordaram questões relativas à segurança europeia, num formato que também ele simbolizou uma distância entre os dois homens políticos.

O chefe de Estado russo agradeceu a deslocação a Moscovo de Emmanuel Macron, mas descreveu como "inúteis" as longas conversas com o chefe de Estado francês. Vladimir Putin apontou ainda, com ironia, a NATO como "uma organização pacífica".

De braços cruzados enquanto ouvia o homologo, o Presidente francês, na liderança da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, assumiu a intenção de inverter a escalada da tensão entre a Rússia e lembrou "a necessidade de preservar a paz".

"Temos consciência, hoje, da gravidade da situação e da necessidade imperativa no interesse de todos de encontrar o caminho para a preservação da paz e estabilidade na Europa. Acredito profundamente que ainda vamos a tempo", defendeu o chefe de Estado francês.

Em causa a segurança da Europa, "na base estão os princípios fundadores da segurança europeia. Estes direitos foram violados e desrespeitados no nosso continente. Penso, por exemplo, no direito à integridade territorial dos Estados, ao não recurso às ameaças ou uso da força, à não violação das fronteiras e não intervir nos assuntos internos ou ainda à execução das obrigações do direito internacional, bem como aos direitos dos homens e liberdades fundamentais", lembrou Emmanuel Macron.

"Os próximos dias vão ser determinantes e vão depender de contactos intensos pelos parceiros europeus, aliados, Ucrânia e países da região", lembrou Macron, acrescentando que cabe aos dois dirigentes prosseguir "nos próximos dias e próximas semanas estas discussões concretas para estabelecer estas novas garantias de paz e segurança quanto à transparência das actividades militares, convencionais na Europa, a transparência na defesa antimíssil e o regime são pedidos da Rússia, que correspondem aos pedidos formulados pelos Estados europeus".

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, tem encontro marcado esta terça-feira com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Kiev.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, defendeu hoje em Washington que a Europa atravessa "o momento mais perigoso" desde o fim da Guerra Fria, apesar de ser ainda possível uma "solução diplomática" com a Rússia. Foi esta a solução que o Presidente francês procurou no encontro desta segunda-feira com o russo Vladimir Putin.

