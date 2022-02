Rússia anuncia novas manobras na fronteira ucraniana

O ministério russo da Defesa anunciou esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, que se está a preparar para lançar novas manobras militares na fronteira ucraniana, apesar das discussões diplomáticas para aliviar as tensões entre Kiev e Moscovo.

Num comunicado enviado à imprensa, o ministério russo da Defesa anunciou que 400 soldados participam hoje num "exercício táctico" na região de Rostov, junto à fronteira com a Ucrânia. Nestas manobras serão utilizados cerca de 70 viaturas militares, incluindo tanques, bem como drones, durante as quais os soldados irão treinar para “missões de combate”, acrescentou a mesma fonte .

As novas manobras na fronteira ucraniana acontecem numa altura em que decorrem as discussões diplomáticas para aliviar as tensões entre Kiev e Moscovo. Os representantes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha reuniram-se em Berlim, quinta-feira, um encontro descrito pelo Eliseu como muito "difícil" devido à insistência de Moscovo exigir negociações directas entre Kiev e os insurgentes pró-Rússia do Donbass.

Entretanto, 350 soldados britânicos chegaram ontem à Polónia em resposta ao envio de tropas russas para a fronteira ucraniana e aos exercícios militares na Bielorrusia. Estes soldados juntam-se aos 150 já destacados na Polónia em Dezembro, na fronteira bielorrussa e aos 150 soldados que contribuem para o reforço da presença avançada da NATO.

Ontem, durante uma entrevista à NBC, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos cidadãos norte-americanos que vivem na Ucrânia para abandonarem este país no leste da Europa o mais rapidamente possível. O chefe da Casa Branca acredita que uma invasão russa da Ucrânia pode ser iminente.

"É uma guerra mundial quando os americanos e russos começam a disparar uns contra os outros !

Estamos num mundo muito diferente daquele que conhecemos.

É por isso que peço para que os cidadãos americanos saiam agora da Ucrânia.

Estamos perante um dos maiores exércitos do mundo !

Esta é uma situação diferente do que vivemos no passado e as coisas podem descarrilar muito depressa."

Joe Biden, presidente americano, 11/2/2022

