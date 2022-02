MNE português desanconselha "viagens não essenciais" à Ucrânia

Em Paris, para a inauguração da Temporada Cruzada França-Portugal 2022, o Ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português avistou-se esta sexta-feira à noite com o homólogo francês, Jean Yves Le Drian, no palácio do Eliseu. Augusto Santos Silva espera que a Rússia respeite a "integridade territorial e soberania da Ucrânia". O MNE português recomendou ainda que os portugueses "que não tenham de realizar viagens por motivos essenciais, não o façam".

Augusto Santos Silva começou por recordar o encontro informal que manteve, ontem à noite, com o homólogo francês e explicou que Portugal vai adoptar uma resposta concertada com a França no que diz respeito à crise no leste da Europa.

"Estamos absolutamente concertados e também alinhados na tentativa que estamos todos a fazer, a encontrar uma solução política para as questões de segurança que se vivem hoje em dia no leste da Europa, evitando que as coisas escalem até àquilo que poderia ser uma situação militar inaceitável", começou por dizer Augusto Santos Silva, em entrevista exclusiva à RFI.

O ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que Portugal espera que a Rússia respeite a "integridade territorial" e a "soberania da Ucrânia" e relembrou que existe um dispositivo específico, a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, que deve intervir neste tipo de situações.

"Esperamos da Rússia que respeite a integridade territorial e a soberania da Ucrânia e continuamos disponíveis para analisar com a Rússia as preocupações de segurança que queira apresentar, sendo que há uma organização, a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, que foi exactamente criada para que as questões de segurança da nossa Europa sejam tratadas de forma cooperativa e não de forma conflictual", disse depois.

Recorde-se que a Ucrânia afirmou este sábado que a Rússia já tem forças suficientes para invadir o país. Em resposta, vários países já pediram aos seus cidadãos para abandonarem Kiev.

Os Estados Unidos da América foram os primeiros a exortarem os seus cidadãos, mas rapidamente vários outros países lhe seguiram o exemplo. Além do Reino Unido, os Países Baixos, a Noruega, a Letónia, a Estónia, Israel, o Japão e a Coreia do Sul também já deixaram um aviso aos seus cidadãos. Este sábado, juntaram-se à lista a Bélgica, Nova Zelândia e a Austrália.

A RFI questionou o MNE português sobre a possibilidade dos franceses e portugueses seguirem o exemplo dos Estados Unidos da América e pedirem aos seus cidadãos para deixarem a Ucrânia e a resposta foi peremptória. O governo português recomenda a não realização de viagens à Ucrânia, só em casos em que tal seja estritamente necessário.

"Recomendamos vivamente que, quem quer que não tenha de realizar viagens à Ucrânia por motivos estritamente essenciais, não o faça", começou por avisar o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva disse ainda ser imperioso que os cidadãos portugueses se mantenham longe da região do Donbass, uma zona que tem sido fortemente fustigada por fortes conflitos militares ao longo dos últimos anos e que está novamente no foco das atenções mundiais.

"Estamos a recomendar vivamente aos cidadãos portugueses que, em nenhum caso, se desloquem à região do Donbass e vamos dizer aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, que vivem agora na Ucrânia e que possam sair temporariamente da Ucrânia, para ponderar fazê-lo", sugeriu ainda o MNE, justificando esta afirmação com o facto de se viver no país "uma situação de segurança muito delicada" e existir preocupação relativamente à "segurança da população" portuguesa.

Ouça aqui a entrevista exclusiva do MNE à RFI:

Augusto Santos Silva, MNE português, em entrevista à RFI 12-02-2022

