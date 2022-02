Los Angeles Rams, Campeões da NFL

Os Los Angeles Rams sagraram-se campeões da NFL. A formação de Los Angeles venceu os Cincinnati Bengals, por 23-20, na final do campeonato, o Super Bowl.

O Super Bowl é a final desportiva mais seguida no mundo inteiro com cerca de 100 milhões de telespectadores.

É o maior evento em território norte-americano e os números são impressionantes.

Em média, os bilhetes para o jogo entre os Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals atingiram os 8000 dólares, sendo que mais de 70 mil pessoas estiveram presentes no recinto SoFi Stadium, o estádio mais caro do mundo, 4 mil milhões de euros.

Os números são impensáveis, mas o que dizer do preço das publicidades televisivas durante o evento? Cerca de 7 milhões de dólares por 30 segundos.

Tudo isto para a final do campeonato, um jogo que dura cerca de 4 horas, isto apesar de só contar oficialmente com quatro períodos de 15 minutos.

No entanto com as paragens, com o intervalo ou ainda com o espetáculo nesse mesmo intervalo, a final acaba por demorar muito mais do que um jogo de futebol na Europa, 90 minutos.

Falando do espetáculo no intervalo, este ano, durante cerca de 15 minutos, seis estrelas do RAP norte-americano actuaram: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent e Mary J. Blige.

Quanto ao jogo. Os Los Angeles Rams alcançaram o segundo título de futebol americano. A equipa da Califórnia esteve a vencer no intervalo por 13-10. Durante os dois últimos períodos os Bengals passaram para a frente e estiveram a vencer por 16-20 a menos de dois minutos do fim.

Momento escolhido por Matthew Stafford para um passe alcançado por Cooper Kupp que marcou um «touchdown».

23-20 para os Rams. A equipa de Cincinnati ainda tentou reagir mas com apenas um minuto a jogar, os atletas arriscaram o tudo por tudo mas não foram bem sucedidos.

Os Bengals perderam pela terceira vez uma final, enquanto os Rams, após um triunfo quando ainda estavam na cidade de Saint-Louis, conquistaram o segundo título, o primeiro em Los Angeles.

Super Bowl 14-02-2022

