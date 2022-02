Rússia/Ucrânia

Tropas russas junto da fronteira com a Ucrânia começaram a regressar às bases

Um tanque russo num exercício militar na região de Rostov. AP

Texto por: Cristiana Soares 1 min

As forças militares russas estacionadas junto da fronteira com a Ucrânia começaram, esta terça-feira, a regressar às bases. O anúncio foi feito pelo Ministro da Defesa russo. Kiev já veio a público defender que “juntamente com o Ocidente conseguiram evitar uma nova escalada” de Moscovo.