Moscovo

Presidentes brasileiro e russo reunidos em Moscovo

O Presidente russo Vladimir Putin e o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro. © Office/TASS

Texto por: RFI 1 min

O Presidente do brasileiro está em Moscovo reunido com o homólogo russo, Vladimir Putin, esta quarta-feira, 16 de Fevereiro. Jair Bolsonaro chegou esta terça-feira à Rússia, onde foi recebido esta tarde pelo homólogo russo para discutir as relações comerciais entre os dois países.