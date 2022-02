Tensão Rússia-Ucrânia: soldado ucraniano morto no leste do país

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia tem aumentado substancialmente nos últimos dias e este sábado, 19 de Fevereiro, um soldado ucraniano foi hoje morto em combate no leste do país.

Publicidade Continuar a ler

Um soldado ucraniano foi morto, na manhã de hoje, no leste da Ucrânia na sequência de confrontos com separatistas russos. A informação é avançada pelo exército da Ucrânia.

Esta morte acontece numa altura em que a tensão se agudiza na zona leste do país. No início do dia de hoje, foram ouvidas várias explosões no norte da cidade de Donetsk, segundo avança a agência de notícias Reuters.

Os líderes separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk apelaram hoje aos cidadãos para uma “mobilização geral” e acusam Kiev de querer voltar a controlar a região.

Apesar deste crescendo de tensões, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desloca-se hoje a Munique, na Alemanha, para encontrar-se com vários outros dirigentes internacionais para debater questões de defesa e segurança.

Esta deslocação foi bastante questionada, uma vez que existem receios de uma invasão de Kiev por Moscovo, na ausência da figura do chefe de Estado no país.

Quem acredita que uma invasão está iminente é Joe Biden, presidente norte-americano, que se mostra, contudo, aberto ao diálogo e diz que ainda não é “demasiado tarde para diminuir a escalada de tensão e regressar à mesa de negociações”.

Nos últimos dias, tem-se assistido a um aumento da actividade militar russa próxima da fronteira com a Ucrânia e Vladimir Putin vai supervisionar na manhã de hoje manobras militares do exército russo com especial destaque para a testagem de mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro.

Os observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) revelaram que a Rússia tem perto da fronteira ucraniana aquela que é a mobilização militar mais significativa na Europa desde a II guerra mundial.

A mesma organização acrescenta que as violações do cessar-fogo na região de Donbass, na Ucrânia, têm registado um aumento muito significativo nas últimas semanas.

Estes acontecimentos têm preocupado os líderes mundiais que tentam influenciar Moscovo a resolver o conflito pela via diplomática. Emmanuel Macron é um dos envolvidos neste apaziguar de tensões e vai conversar amanhã ao telefone com Vladimir Putin sobre a crise russo-ucraniana.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro