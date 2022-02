Emmanuel Macron tenta mediar conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Emmanuel Macron, Presidente francês, conversou hoje ao telefone com os homólogos ucraniano e russo, numa tentativa de mediar o conflito entre Kiev e Moscovo.

Publicidade Continuar a ler

Numa conversa que durou quase 2 horas, o Presidente francês Emmanuel Macron e Vladimir Putin, chefe de Estado russo, concordaram em intensificar os esforços diplomáticos, numa altura em que existe uma escalada de tensão entre Kiev e Moscovo.

O chefe de Estado russo defendeu que as “provocações ucranianas” estão na origem da escalada do conflito no leste da Ucrânia.

Vladimir Putin também exigiu que a NATO e os Estados Unidos “levem a sério” os pedidos da Rússia.

Após a conversa com o Presidente russo, Emmanuel Macron conversou com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Depois desta chamada telefónica, o dirigente ucraniano exigiu um “cessar-fogo imediato” no leste do país.

França continua assim a tentar ter um papel mediador neste conflito e a apelar a ambos os lados para que resolvam os problemas pela via diplomática.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro