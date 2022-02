Alemanha suspende gasoduto Nord Stream 2

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou esta terça-feira, 22 de Fevereiro, a suspensão do gasoduto Nord Stream 2.

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou esta terça-feira, 22 de Fevereiro, a suspensão do gasoduto Nord Stream 2, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha pedido a suspensão "imediata" do projecto.

Publicidade Continuar a ler

Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, o chanceler alemão anunciou a suspensão do gasoduto Nord Stream 2.

"Sem essa certificação, o Nord Stream 2 não pode ser colocado em funcionamento", disse Olaf Scholz, acrescentando que o assunto vai ser "reexaminado" pelo governo alemão.

O Reino Unido decidiu sancionar cinco bancos russos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank. Os bilionários visados, supostamente próximos do Kremlin, são Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e seu sobrinho Igor Rotenberg, avançou o primeiro-ministro Boris Johnson ao Parlamento, alertando ter outras sanções prontas para serem introduzidas com os Estados Unidos e a União Europeia se a escalada de tensão continuar.

De acordo com um comunicado da Comissão e do Conselho Europeu, a União Europeia pretende proibir as autoridades russas de aceder aos mercados e serviços financeiros europeus, visando os bancos que financiam operações militares russas em regiões separatistas ucranianas cuja independência foi reconhecida por Moscovo.

As duas instituições também querem sancionar "aqueles que estão envolvidos" no reconhecimento "ilegal e inaceitável", visando o comércio entre as duas entidades separatistas e a UE. Estas propostas de sanções serão submetidas à reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus que tem lugar esta tarde, em Paris.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, expressou “preocupação” com a evolução da crise na Ucrânia, mas absteve-se de tomar uma posição.

Face às especulações de que a Rússia se estaria a preparar para “reconstruir um império", o Presidente russo afirmou, durante uma reunião no Kremlin com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliev, “isso não é a realidade”.

O Presidente da Rússia ordenou ontem à noite a mobilização do Exército russo para “manutenção da paz” nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, que reconheceu como independentes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro