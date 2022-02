Ucranianos não acreditam que "Ocidente esteja pronto a confrontar a Rússia"

As sanções às repúblicas separatistas são vistas como "anedota" pelos ucranianos. "Os países do Ocidente não estão prontos a confrontar a Rússia", conta o economista guineense, Demar dos Santos, em Kiev.

O Presidente ucraniano afirmou que espera um apoio “claro” e “eficaz” do Ocidente face à Federação Russa. Para Volodymyr Zelensky, o reconhecimento russo da independência das regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk é uma violação da soberania da Ucrânia.

O chefe do Estado ucraniano garantiu ainda que, face à Federação Russa, Kiev "está preparada para o que der e vier há muito tempo", não tendo também dúvidas de que esta posição constitui a "retirada total da Rússia dos acordos de Minsk".

O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a certificação do gasoduto Nord Stream 2 não pode avançar devido às mais recentes acções da Rússia, na Ucrânia. Um passo que representa a primeira resposta ao reconhecimento da independência das repúblicas separatistas da região do Donbass.

"Esta é uma decisão temporária, depois vão esquecer-se disto e vão voltar a negociar com a Rússia", acredita o economista guineense, Demar dos Santos, na capital ucraniana, acrescentando que em Kiev "as pessoas estão nervosas e preocupadas" com a situação.

Em Kiev, as sanções às repúblicas separatistas são vistas como "anedota" . "Os países do Ocidente não estão prontos a confrontar a Rússia", lamenta.

"Pouca gente acredita nunca forte reacção dos EUA, da União Europeia. As pessoas estão a perder esperança nos países do Ocidente. Para muitos ucranianos estas sanções são uma anedota, uma vez que ninguém acredita que a resposta será forte contra a Rússia. Isso já aconteceu com a Geórgia, em 2008, com a Crimeia, em 2014, e vai voltar a acontecer agora com as duas repúblicas", descreveu Demar dos Santos.

