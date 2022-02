Futebol: Lille derrotado pelo Chelsea, Juventus e Villarreal empataram

O avançado norte-americano Christian Pulisic apontou o segundo tento do Chelsea no triunfo por 2-0 frente ao Lille.

A primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus prossegue esta semana. O Lille perdeu frente ao Chelsea por 2-0 enquanto a Juventus e o Villarreal empataram a uma bola.

Publicidade Continuar a ler

Em Stamford Bridge, em Londres na Inglaterra, o Chelsea recebeu e derrotou os franceses do Lille por 2-0 na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Os ‘Blues’ abriram rapidamente o marcador com um tento apontado pelo avançado alemão Kai Havertz aos 8 minutos de jogo.

A partir daí o Chelsea controlou o jogo frente a uma equipa francesa que contou com cinco jogadores lusófonos: o brasileiro Léo Jardim, e os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.

A pressão aumentou ao longo dos minutos e os londrinos conseguiram apontar um segundo golo apontado pelo avançado norte-americano Christian Pulisic aos 63 minutos.

Os ‘Blues’, vencedores da prova na época passada, venceram por 2-0, mas ainda falta a segunda mão para alcançar oficialmente o apuramento para os quartos-de-final.

O Lille, em casa, a 16 de Março, terá de vencer pelo menos por 2-0 para levar o jogo para o prolongamento, ou arrecadar um triunfo por 3-0 para seguir em frente na prova.

No que diz respeito ao outro jogo, que decorreu a 22 de Fevereiro, os italianos da Juventus deslocaram-se ao terreno dos espanhóis do Villarreal e empataram a uma bola.

A Juventus até entrou melhor marcando no primeiro minuto de jogo com um tento apontado pelo avançado sérvio Dusan Vlahovic.

A jogar em casa, a equipa espanhola reagiu e conseguiu alcançar o empate aos 66 minutos com um golo apontado pelo médio espanhol Dani Parejo.

As duas equipas empataram a uma bola, e terão de resolver a eliminatória a 16 de Março em Turim, em território transalpino.

De notar que nesta quarta-feira 23 de Fevereiro, os portugueses do Benfica recebem os holandeses do Ajax, enquanto os ingleses do Manchester United deslocam-se ao terreno dos espanhóis do Atlético Madrid.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro