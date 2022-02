Ucrânia

Rússia lança "operação militar especial" no Donbass.

As tropas russas lançaram esta madrugada uma "operação militar especial” na Ucrânia. Várias explosões foram registadas em diferentes localidades ucranianas, incluindo na capital. Kiev denuncia uma “invasão de grande envergadura" em curso.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta madrugada o início de uma "operação militar especial" no Donbass. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impôs a lei marcial em todo o território e apela os ucranianos para evitarem "o pânico". Há relatos de explosões em pelo menos cinco cidades, incluindo Kiev.

De forma inesperada, o Presidente russo Vladimir Putin anunciou na madrugada desta quinta-feira que tinha ordenado uma "operação militar especial" na Ucrânia, para "proteger Donbass".

"França condena energicamente a decisão da Rússia de fazer guerra contra a Ucrânia", anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron, pedindo a Moscovo que "acabe imediatamente com as operações militares".

Os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da União Europeia estão reunidos em Bruxelas, para discutir a escalada da ofensiva militar russa na Ucrânia e preparar o Conselho Europeu extraordinário desta noite, com novas sanções sobre a mesa.

A presidência francesa do Conselho da UE anunciou que o Comité de Representantes Permanentes está reunido desde esta manhã para "fazer o ponto da situação em matéria de segurança no leste da Europa" e "preparar a reunião extraordinária do Conselho Europeu desta noite".

O Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, apontou que esta escalada de tensões são "as horas mais dolorosas para a Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial".

