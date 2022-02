Richard Almeida: «Qarabag pode vencer o Marselha na Conference League»

Futebol

Na Conference League de futebol, terceira prova da UEFA, organismo que gere o futebol mundial, os azeris do Qarabag recebem, nesta quinta-feira 24 de Fevereiro, o Marselha num jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da prova.

Os azeris do Qarabag acolhem os franceses do Marselha em Baku, a capital do Azerbaijão, num jogo decisivo no apuramento para os oitavos-de-final da Conference League de futebol.

Na primeira mão os marselheses venceram por 3-1 em França. A RFI falou com Richard Almeida, médio brasileiro naturalizado azeri que actua no Qarabag.

Para o atleta de 32 anos, o jogo vai ser complicado mas a equipa do Azerbaijão vai fazer tudo para ultrapassar o adversário francês.

Richard Almeida, médio do Qarabag 24-02-2022

Recorde-se que o Qarabag terminou no segundo lugar no Grupo H da Conference League com 11 pontos e apurou-se para o play-off de acesso aos oitavos-de-final da prova.

Isto enquanto o Marselha acabou no terceiro lugar no Grupo E da Liga Europa, segunda prova da UEFA, e caiu para o play-off da Conference League, terceira competição europeia a nível de clubes.

De notar que uma equipa francesa já está apurada para os oitavos-de-final da Conference League, o Rennes que terminou no primeiro lugar no Grupo G com 14 pontos.

