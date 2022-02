Ucrânia pede à Comunidade Internacional "um isolamento total da Rússia"

Ucrânia

A Ucrânia pediu à Comunidade Internacional que "isole totalmente a Rússia por todos os meios, em todos os formatos", lembrou Andrii Chornopyskyi, chefe interino da Embaixada ucraniana em Angola.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, apoiou a proposta do ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em cortar as relações diplomáticas entre a Ucrânia e a Federação Russa, de acordo com o direito internacional.

A Ucrânia "fez esta escolha em resposta ao acto de agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia, à invasão de tropas russas para destruir o Estado Ucraniano, à invasão do território ucraniano pela força", indica Kiev em comunicado.

"Neste momento, as tropas russas estão a bombardear várias cidades ucranianas. Este é um acto de guerra, um ataque à soberania e integridade territorial da Ucrânia", lembrou o chefe interino da Embaixada ucraniana em Angola.

Andrii Chornopyskyi afirma que "o futuro da Europa e do mundo está a ser decidido. A Ucrânia precisa que a Comunidade Internacional imponha sanções devastadores, incluindo SWIFT, que isole totalmente a Rússia por todos os meios, em todos os formatos, que forneça à Ucrânia armas e equipamentos militares, assistência financeira e humanitária à Ucrânia", enumerou o responsável diplomata ucraniano em Luanda.

"As forças armadas ucranianas estão a defender o nosso país e as pessoas. O espírito de combate dos ucranianos é alto porque estamos a defender o nosso país. Estamos prontos para dar uma resposta decisiva ao Estado agressor para proteger o território ucraniano em todas as áreas; diplomática, militar e política", concluiu.

