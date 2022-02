Ucrânia

Rússia pronta para falar ao mesmo tempo que continua avanço sobre Kiev

Vladimir Poutin estará pronto a encetar negociações com a Ucrânia, caso o país aceite desmilitarizar-se. © SPUTNIK/REUTERS

Texto por: RFI 1 min

A Rússia abriu hoje uma via para as negociações com a Ucrânia, pedindo a "desmilitarização" da Ucrânia, numa altura em que as baixas dos dois lados continuam a aumentar.