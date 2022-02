Rússia/NATO

NATO: Rússia ameaça a Finlândia e a Suécia

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, ameaçou a Finlândia e a Suécia caso decidam apoiar a aliança de segurança da NATO. Yuri KADOBNOV / AFP

Texto por: RFI 2 min

A Rússia ameaçou a Finlândia e a Suécia caso decidam apoiar a aliança de segurança da NATO. As declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo foram feitas após a reunião da NATO e em que também participaram os líderes da Suécia e da Finlândia, centrada na invasão da Ucrânia pela Rússia. O primeiro-ministro português advertiu que a Rússia "não pode sequer sonhar" com uma agressão à NATO ou aos seus amigos.