Ucrânia "não recusou negociar um cessar-fogo com a Rússia"

Ucrânia/Rússia

O Kremlin acusou hoje a Ucrânia de não ter conseguido uma trégua devido à recusa em negociar com a Rússia. A Ucrânia nega as alegações russas de que o país se recusou a negociar um cessar-fogo, acrescentando que Kiev não estava pronta para aceitar ultimatos ou condições "inaceitáveis".

Publicidade Continuar a ler

O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, acusou hoje a Ucrânia de não ter conseguido uma trégua devido à recusa em negociar com a Rússia. A Ucrânia negou no sábado as alegações russas de que o país se recusou a negociar um cessar-fogo, acrescentando que Kiev não estava pronta para aceitar ultimatos ou condições inaceitáveis.

A Ucrânia elaborou uma estratégia de negociação, mas as condições para as discussões desejadas pela Rússia foram irrealista, disse Mykhailo Podolyak, o conselheiro do Gabinete do Presidente Zelensky.

Em Kiev continuam os confrontos entre soldados ucranianos e russos. O presidente ucraniano disse que os ocidentais, incluindo os Estados Unidos, vão entregar mais armas à Ucrânia e pediu aos ucranianos que defendam Kiev. Volodymyr Zelensky afirmou ainda que "quebrou o plano" da Rússia no terceiro dia da invasão do seu país, pedindo aos russos que digam a Vladimir Putin para parar a guerra.

Por seu lado, Moscovo anunciou que atacou a infraestrutura militar ucraniana com mísseis de cruzeiro navais e aéreos, no terceiro dia da invasão russa da Ucrânia.

A NATO começou a enviar elementos da sua força de reacção para poder lidar rapidamente com qualquer eventualidade.

No terceiro dia da ofensiva lançada pelo Presidente russo Vladimir Putin, pelo menos 198 civis ucranianos, incluindo três crianças, foram mortos e 1.115 pessoas ficaram feridas na Ucrânia, segundo o ministro da Saúde ucraniano, Viktor Lyashko. Mais de 50.000 ucranianos fugiram de seu país em menos de 48 horas, segundo as Nações Unidas.

Ontem, o Conselho de segurança da ONU não conseguiu emitir uma declaração de condenação à invasão russa porque Moscovo vetou a decisão.

A União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos decidiram sancionar Vladimir Putin e seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. O Conselho da Europa, que tem 47 membros, também decidiu suspender a Rússia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro