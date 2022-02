Diogo Brito: «A selecção portuguesa de basquetebol vai conseguir levantar a cabeça frente à França»

Basquetebol

A selecção portuguesa de basquetebol defronta, neste domingo 27 de Fevereiro, a França num jogo a contar para a quarta jornada no apuramento para o Mundial de 2023 que vai decorrer na Indonésia, no Japão e nas Filipinas.

Segundo jogo em apenas quatro dias entre a França e Portugal. Em Matosinhos, em território português, a selecção portuguesa de basquetebol defronta a França num jogo a contar para a quarta jornada no apuramento para o Mundial de 2023 que vai decorrer na Indonésia, no Japão e nas Filipinas.

Na classificação do Grupo E, os franceses lideram com 6 pontos, invictos, enquanto a selecção portuguesa está no quarto e último posto com 3 pontos.

De notar que os três primeiros de cada grupo seguem em frente na prova.

Recorde-se que no primeiro jogo oficial entre as duas nações, Portugal perdeu frente à França por 94-56 no Palais des Sports, na cidade de Dijon, num jogo a contar para a terceira jornada no apuramento para o Mundial de 2023, na quinta-feira 24 de Fevereiro.

Nesse encontro, o melhor marcador português foi Diogo Brito com 15 pontos, enquanto Miguel Queiroz liderou os ressaltos com quatro e Diogo Ventura as assistências também com quatro.

Em entrevista à RFI, Diogo Brito, internacional português, fez uma análise do primeiro jogo e também uma antevisão do segundo encontro que decorre neste domingo.

RFI: Que análise podemos fazer do encontro em França? Uma derrota pesada após um excelente início de jogo…

Diogo Brito: Sem dúvida, uma derrota muito pesada. Apesar de tudo, acho que a diferença não demonstra bem aquilo que realmente se passou em campo. Na primeira parte conseguimos jogar cara a cara com a seleção francesa. Na segunda parte, uma subida de ritmo da França e uma quebra da nossa parte levou a que eles disparassem no marcador. Não conseguimos reagir e, por isso, pagamos muito caro.

RFI: O que é possível mudar em tão pouco tempo para ter um resultado diferente neste domingo ?

Diogo Brito: Acredito que a equipa vai conseguir reagir bem e levantar a cabeça já para o próximo jogo. Vamos ter de analisar o jogo de quinta e tentar repetir algumas das coisas que fizemos bem na primeira parte. Por outro lado, será essencial corrigir alguns dos erros básicos que cometemos na segunda parte e que fizeram com que a diferença fosse tão grande.

RFI: Terminou melhor marcador português, como julga a sua exibição?

Diogo Brito: Tentei dar o meu melhor a cada momento do jogo quer no ataque, quer na defesa e isso deixa-me de consciência tranquila. Ainda assim, há sempre muito por onde melhorar e jogos como este obrigam-nos a elevar o nosso nível de exigência.

