Ucrânia

Bruxelas desbloqueia 450 milhões de Euros para a entrega de armas à Ucrânia

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em conferência de imprensa em Bruxelas, ontem dia 27 de Fevereiro de 2022. © Stephanie Lecocq / Pool via Reuters

Texto por: Liliana Henriques 3 min

Bruxelas decidiu ontem reforçar as sanções contra Moscovo e contra a Bielorrússia, considerada cúmplice do Kremlin. No rol de sanções, a União Europeia prevê vedar o seu espaço aéreo aos russos, banir os canais televisivos russos 'Russia Today' e 'Sputnik', a Europa tendo igualmente decidido desbloquear 450 milhões de Euros para financiar a compra e entrega de armas à Ucrânia.