Ucrânia e Rússia começam a negociar

Ucrânia

Vista do espaço onde se vão decorrer as discussões entre as delegações da Ucrânia e da Rússia na região de Gomel, na Bielorrússia, 28 de Fevereiro de 2022.

No quinto dia da invasão russa da Ucrânia, a delegação ucraniana chegou à Bielorrússia para negociar “sem pré-condições” com a Rússia. A Ucrânia exige um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas. Kiev está a resistir ao avanço russo.

Publicidade Continuar a ler

As delegações diplomáticas russa e ucraniana iniciaram as primeiras negociações desde que a Rússia invadiu a Ucrânia na quinta-feira passada. As conversas entre os dois países acontecem numa altura em que as tropas russas enfrentaram uma forte resistência ucraniana e depois de terem sido aplicadas fortes sanções à Rússia pelas potências ocidentais.

Do lado russo, a missão diplomática é liderada pelo conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski. A Ucrânia enviou seu ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, que chegou vestido com uniforme militar.

Vladimir Putin anunciou que está a colocar "as forças de dissuasão do exército russo em alerta especial de combate", no que diz respeito às forças nucleares.

No quinto dia de guerra, os combates continuam “difíceis” e as tropas russas “continuam a bombardear em quase todas as direcções”, descreve o exército ucraniano. As cidades como Kiev, Kharkiv e Chernihiv foram novamente atacadas esta madrugada, os ucranianos conseguiram travar os avanços russos.

O Kremlin preferiu, nesta segunda, não antecipar as "posições" para a conversa, declarou o porta-voz, Dmitri Peskov, por considerar que devem ser feitas em "silêncio".

Para a Ucrânia, "a questão-chave é um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas (russas) do território ucraniano", disse a Presidência ucraniana nesta segunda-feira.

O rublo russo caiu quase 30% em relação ao dólar esta segunda-feira, depois das potências internacionais terem imposto novas e mais duras sanções económicas a Moscovo.

A Assembleia Geral das Nações Unidas convocou esta segunda-feira, 28 de Fevereiro, uma sessão extraordinária de emergência após uma reunião do Conselho de Segurança da ONU este domingo.

Mais de 500.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde o início da ofensiva militar russa na última quinta-feira - anunciou o alto comissário das Nações Unidas para os refugiados.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro