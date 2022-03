Futebol: FIFA e UEFA excluíram a Rússia de todas as competições

Desporto

A invasão da Rússia por parte da Ucrânia teve consequências no mundo do desporto e igualmente do futebol. A FIFA e a UEFA confirmaram que a Rússia foi afastada das provas onde está envolvida na presente temporada, quer a nível de clubes, quer a nível das selecções.

A FIFA, organismo que gere o futebol mundial, tinha admitido que as equipas e selecções russas não poderiam jogar em território russo, não haveria hino nem a bandeira do país e todas as equipas deveriam alinhar sob a sigla da Federação de Futebol Russa.

Apenas 24 horas após essa decisão, e perante o comunicado do Comité Olímpico Internacional - COI - que recomendou na segunda-feira que federações desportivas e organizadores não convidem ou permitam a participação de atletas russos ou bielorrussos em quaisquer provas internacionais, a FIFA, em conjunto com a UEFA, decidiu suspender as equipas e selecções russas, o que significa que essas equipas não poderão participar nas diferentes eliminatórias, o que equivale a uma exclusão das provas, incluindo o Mundial de futebol que decorre em Novembro e Dezembro de 2022.

Recorde-se que a 24 de Março, a Rússia deveria receber a Polónia no primeiro jogo a contar para o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de futebol. Com a suspensão da FIFA, a seleção russa fica arredada do Mundial.

A União de Futebol da Rússia - RFU - já reagiu e afirmou que é uma decisão «discriminatória» tomada pela FIFA e UEFA.

De notar ainda que a UEFA anunciou que terminou o patrocínio com a empresa russa Gazprom com efeitos imediatos.

Spartak Moscovo eliminado, Femininas excluídas

A equipa russa do Spartak de Moscovo deveria defrontar os germânicos do RB Leipzig nos oitavos-de-final da Liga Europa, segunda prova europeia de clubes. No entanto, com a suspensão da UEFA, os russos foram eliminados e os alemães seguem em frente na prova, apurando-se para os quartos-de-final.

O emblema da capital russa garantiu que era «uma decisão esperada» mas condenou que ela suceda.

No que diz respeito ao Campeonato da Europa de futebol feminino, que se disputa em Julho de 2022, a Rússia tinha alcançado o apuramento após ter vencido Portugal no play-off de acesso à fase final. No entanto, com a suspensão da UEFA, as russas ficam fora da prova. A Selecção portuguesa de futebol feminino está agora na expectativa visto que poderá substituir a equipa russa na prova.

Outros eventos futebolísticos poderão ter modificações. A final-four, final a quatro, da Liga dos Campeões de futsal deveria contar com os russos do Tyumen. O que significa que a fase final da prova poderá ser disputada apenas por três clubes: os portugueses do Benfica e do Sporting Clube de Portugal, e os espanhóis do Barcelona. A final-four está agendada para Abril em Riga, na Letónia.

