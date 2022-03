Ucrânia

Rússia anuncia conquista de Kherson e bombardeia intensamente Kharkiv

Os bombardeamentos continuam intensos em Kharkiv. © AFP - -

Texto por: Marco Martins 1 min

As autoridades russas anunciaram nesta quarta-feira, 2 de Março, que a cidade de Kherson no Sul do país está sob controlo russo.