Jogos Paralímpicos de Inverno sem atletas russos e bielorrussos

Desporto

O Comité Paralímpico Internacional - IPC - anunciou que os atletas da Rússia e da Bielorrússia não vão poder participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim, na China.

Publicidade Continuar a ler

Os Jogos Paralímpicos de Inverno vão decorrer de 4 a 13 de Março de 2022 em Pequim na China, isto sensivelmente duas semanas após os Jogos Olímpicos de Inverno que ocorreram de 4 a 20 de Fevereiro.

A um dia do início do evento, o Comité Paralímpico Internacional - IPC -, decidiu excluir os atletas russos e bielorrussos, isto 24 horas após ter afirmado que os atletas poderiam competir.

A 2 de Março, o IPC afirmou que os atletas da Rússia e da Bielorrússia participariam sob bandeira neutra, e não seriam incluídos no quadro de medalhas.

No entanto, o discurso mudou como deixou bem claro o disse o presidente do IPC, o brasileiro Andrew Parsons: “Nas últimas 12 horas, um esmagador número de membros entrou em contacto connosco. Disseram-nos que, se não reconsiderássemos a nossa decisão, é provável que houvesse consequências graves”, acrescentou Andrew Parsons, que não esqueceu na sua mensagem os atletas dos dois países: “Lamentamos muito que sejam afectados pelas decisões que os vossos governos tomaram na semana passada de violar as tréguas olímpicas. São vítimas das acções dos vossos governos”.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno vão decorrer de 4 a 13 de Março de 2022 em Pequim na China. De notar que um país lusófono estará representado, o Brasil.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro