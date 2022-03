Rússia: "Ideia da guerra está na mente dos ocidentais”

Ucrânia

O ministro russo dos Negócios, Sergei Lavrov, alertou que uma "Terceira Guerra Mundial", se ocorrer, seria uma "guerra nuclear devastadora". Sergei Lavrov acrescentou que "a ideia da guerra está na mente dos ocidentais”.

O responsável pela diplomacia russa deu esta quinta-feira, 3 de Março, uma conferência de imprensa online, onde aproveitou para falar da Ucrânia, mas, acima de tudo, para criticar o Ocidente e a França.

“O mundo sabe que uma Terceira Guerra Mundial só pode ser nuclear, mas chamo a atenção para o facto de que essa guerra está na mente dos políticos ocidentais, não na dos russos", afirmou Sergei Lavrov.

O Presidente Vladimir Putin ordenou este fim-de-semana que o comando militar russo colocasse a força de dissuasão nuclear em alerta especial de combate, em resposta às declarações "agressivas'' dos países membros da NATO e das sanções económicas contra Moscovo.

Em resposta, osecretário-geral da NATO afirmou que apesar das ameaças da Rússia, a Aliança não vê necessidade para alterar o seu nível de alerta de armas nucleares.

"Não deixaremos que ninguém nos desestabilize"

Sergei Lavrov reagiu aos comentários dos colegas franceses e britânicos, Jean-Yves Le Drian e Elizabeth Truss, referindo-se à dissuasão nuclear e ao risco de guerra com a Rússia.

"Se alguns estão a desenvolver um verdadeiro plano de guerra contra nós, e acho que o estão a fazer, devem pensar com cuidado", alertou, assegurando que "não deixaremos que ninguém nos desestabilize".

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros criticou ainda a postura do Ocidente no conflito, particularmente a da França.

Ontem, o Presidente francês condenou aquilo que considera serem as "mentiras" e "ofensas" do regime russo acerca do nazismo na Ucrânia, anunciando um plano de resiliência económica e social para a França enfrentar as consequências da invasão russa.

Emmanuel Macron reiterou que vai continuar em contacto com os Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também da Rússia, Vladimir Putin, enquanto este estiver disponível, para dissuadir a escalada da violência.

