Ucrânia: Empresa portuguesa envia cinco camiões com ajuda humanitária

Ucrânia/Portugal

Cinco camiões recheados de ajuda humanitária deixaram esta semana Portugal rumo à Polónia para apoiar os refugiados ucranianos que têm afluído à região polaca mais próxima da cidade de Lviv. A iniciativa partiu de camionistas ucranianos da empresa de transportes portuguesa Torrestir, implantada em Braga, norte de Portugal.

A maior parte dos camiões saiu de Braga, na região nortenha de Portugal, tendo havido também veículos a sair com carga proveniente do Centro e, também, da região de Lisboa.

A iniciativa tornou-se viral, ao ser divulgada pela filha de um dos camionistas ucranianos em Portugal, e o afluxo de mercadoria, de todos os géneros, levou a que fossem cinco os camiões a rumarem até ao leste da Europa.

São centenas de milhares os ucranianos em fuga do seu país após a invasão russa a 24 de Fevereiro e os bombardeamentos que têm provocado vítimas e muitos estragos, com registo de avanços das tropas russas no terreno.

A empresa Torrestir, através de Eduardo Santos, gestor de grandes contas da empresa, comentou à RFI, como foi viabilizada a operação.

"A ideia surgiu através de um dos nossos camionistas ucranianos, nós temos cerca de 20 motoristas da Ucrânia. Ele colocou a ideia de fazer o transporte de alguns dos bens, de forma solidária, para aquele país ou, pelo menos, para o mais perto possível. Teve logo aceitação imediata [por parte da empresa Torrestir]. Uma das filhas desse motorista colocou a informação nas redes sociais a anunciar o apoio da Torrestir, um camião solidário para a Ucrânia que se tornou viral. Essa informação surgiu no domingo à tarde, nas horas seguintes, entre segunda e terça-feira, teve um impacto tremendo, uma procura excepcional de toda a sociedade: entidades, particulares, empresas, redes médicas, farmácias. Conseguimos juntar mercadoria que deu para carregarmos cinco camiões, efectivamente."

Eduardo Santos, gestor de grandes contas na empresa portuguesa de transportes Torrestir, 3/3/2022

Eduardo Santos admite que, por razões de segurança, a meta é território polaco, perto da fronteira com a Ucrânia, o mais perto de Lviv, grande cidade da região ocidental da Ucrânia.

A empresa está a ver como decorre a operação, antes de equacionar uma prossecução da mesma. Roupa, medicamentos, bens alimentares, leite, água, fraldes.

Uma iniciativa apoiada também pela embaixada ucraniana em Portugal.

