Ucrânia

Rússia concorda com cessar-fogo em duas regiões para evacuação de civis

A cidade costeira de Mariupol foi muito atingida pelos bombardeamentos russos desde o início da invasão, emprisionando muitos dos civis nos escombros dos edíficios. © AP Photo/Evgeniy Maloletka

Texto por: RFI 1 min

O Ministério da Defesa russo anunciou hoje que as estradas para sair das cidades de Mariupol e Volnovakha estão abertas aos civis de forma a evacuar a população que ficou bloqueada devido aos combates. No entanto, as autoridades locais de Mariupol suspenderam a evacuação por considerarem que a segurança não está garantida.