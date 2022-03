Negociações voltam na segunda-feira enquanto se tenta novo cessar fogo para evacuar civis

Ucrânia

As tropas russas e ucranianas vão tentar um novo cessar-fogo este domingo para evacuar as cidades de Mariupol e Volnovakha após o falhanço no sábado, havendo já novas conversações marcadas para segunda-feira entre os governos de Moscovo e Kiev.

Na segunda-feira, os negociadores da Rússia e da Ucrânia voltam a encontrar-se na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia para uma nova ronda de conversações de forma a encontrar um entendimento sobre o conflito no país. Esta será a terceira ronda de negociações, após os dos precedentes encontros não terem levado a nenhuma conclusão.

No terreno de batalha, o líder das tropas separatistas pró-russas em Donetsk, Eduard Basurin, disse esta manhã que as tropas russas na Ucrânia vão respeitar um novo cessar fogo para permitir às populações civis abandonarem as cidades de Mariupol e Volnovakha. Novamente, não há garantias sobre a duração deste cessar-fogo, mas prevê-se que as tropas russas permitam aos civis sair por estradas seguras durante todo o dia.

No sábado, estas promessas falharam, com os russos a continuarem os bambardeamentos mesmo após terem garantido que os ucranianos podiam sair das cidades em segurança.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, falou esta noite com o seu homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, com Washington a prometer acelerar apoio militar e humanitário a Kiev. O líder ucraniano falou também o Congresso norte-americano, instando este órão de soberania a enviar mais aviões de guerra para o seu país.

Durante a noite, as empresas Visa e Mastercard decidiram suspender as suas operações na Rússia, apertando assim o cerco à Rússia. A partir de agora, qualquer cartão emitido dentro e fora da Rússia vai deixar de funcionar para fazer pagamentos ou levantamento de dinheiro no país.

Ainda na Rússia, mais de 600 pessoas foram detidas em 21 cidades onde decorreram manifestações contra a guerra na Ucrânia. Os dados são do grupo OVD-Info, que monitoriza casos de abuso de poder na Rússia, e dão conta das manifestações que aconteceram depois do apelo do opositor Alexei Navalny a mais protestos contra o regime de Putin.

