Autocarro Spatiobus oferece experiências sobre Espaço

França/Portugal

A viagem do Spatiobus a Portugal começou a jornada esta segunda-feira, 7 de Março, em Bragança, em Portugal. Trata-se de uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space e do CNES, com o apoio do Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, que acontece no âmbito da Temporada Portugal-França 2022.

O autocarro Spatiobus vai viajar em Portugal durante três semanas para levar o Espaço a vários pontos do país. O autocarro saiu de Tolouse, em França, no sábado e chegou esta segunda-feira a Bragança.

O Spatiobus está equipado para realizar acções educativas centradas e aplicações e tecnologias espaciais e destina-se aos alunos do ensino básico e secundário.

"Trazer o Spatiobus para Portugal durante três semanas é, em primeiro lugar, a materialização do acordo de entendimento assinado entre o CNES e a Agência Espacial Portuguesa em 2019; em segundo lugar, é uma excelente oportunidade para a Portugal Space porque nos permite reforçar as actividades educativas na área do espaço em cidades do interior do País, e, ao mesmo tempo também reforçar os nossos laços com a Ciência Viva sem a qual esta actividade não teria o mesmo impacto junto dos mais jovens”, afirmou o director da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space, Hugo André Costa.

O autocarro Spatiobus vai possibilitar aos alunos de aprender o que são satélites, como funcionam e para que são usados, mas também vão poder aprender a fazer o próprio satélite e descobrir as melhores órbitas de acordo com a missão que desenharem. As actividades do Spatiobus incluem experiências ligadas à Observação da Terra, com os alunos a aprenderem sobre o funcionamento dos oceanos e a subida do nível do mar. A viagem por diversas escolas do interior país passará em Bragança, Moimenta da Beira, Constância, Ponte de Sor, Estremoz, Lousal e Tavira.

