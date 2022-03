Rússia reprime protestos contra a guerra na Ucrânia

Ucrânia/Rússia

Só neste domingo na Rússia foram detidos pelo menos 5 000 pessoas por se terem manifestado contra a intervenção militar na Ucrânia. Numa altura em que a Rússia acaba de legislar reprimindo informações veiculadas em torno da guerra russa no país vizinho.

Publicidade Continuar a ler

Nunca se atingiu um número tão alto, na Rússia, num único dia !

Em 69 cidades russas pelo menos 5 000 pessoas acabaram por ser detidas, segundo a ONG OVD Info.

Em Moscovo foram cerca de 2 300 pessoas a ser interpeladas, 1 253 em São Petersburgo, a segunda cidade russa.

Pelo menos 320 dentre elas teriam passado a noite na esquadra, segundo esta mesma fonte.

Esta vaga tem uma dimensão ainda maior do que a dos protestos no início de 2021 contra a prisão do opositor Alexei Navalny.

Este, a partir da cadeia, apelou a que os russos fossem à praça principal da sua cidade para reclamar a paz na Ucrânia.

Vários militantes publicaram vídeos dando conta da brutalidade das detenções, com pontapés e golpes de matracas.

Por outro lado para dissuadir quaisquer críticas as autoridades adoptaram na sexta-feira uma lei reprimindo o que designam de "informações mentirosas" sobre as actividades do exército russo na Ucrânia. As penas podem atingir 15 anos de prisão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro