Terceira ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia

As delegações da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se esta segunda-feira, 7 de Março, para uma terceira ronda de negociações de paz. Na quinta-feira passada, os dois países acordaram abrir corredores humanitários para permitir que os civis saiam de algumas zonas de combate.

A terceira ronda de negociações com a Rússia começa esta tarde na Bielorrússia, anunciou no twitter um negociador ucraniano.

A Rússia ainda não confirmou oficialmente que as negociações vão decorrer esta segunda-feira. De acordo com agências de notícias do país, a delegação chegou a Belovezhskaya Pushcha, uma localidade da região de Brest, próxima da fronteira com a Polónia, onde decorreu a segunda ronda de negociações, na passada quinta-feira.

A Rússia iniciou a 24 de Fevereiro uma invasão à Ucrânia, com bombardeamentos em várias cidades que obrigaram mais de 1,5 milhões de ucranianos a sair do país.

Os dois últimos encontros de negociações, também organizadas na Bielorússia, país aliado de Moscovo, foram inconclusivos.

O exército russo anunciou esta segunda-feira a suspensão temporária dos ataques em algumas áreas "com fins humanitários" para permitir a abertura de corredores humanitários e retirar civis de Kiev, Kharkiv, de Mariupol e de Sumy, perto da fronteira com a Rússia.

